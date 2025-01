Officiel : troisième recrue de l'hiver à Anderlecht, qui attire un talent pisté par le Club de Bruges et Chelsea

Il ne manquait plus que l'officialisation, la voici. Ibrahim Kanaté est la troisième recrue hivernale du Sporting d'Anderlecht. Il commencera son aventure bruxelloise avec les RSCA Futures, en Challenger Pro League.

Il y a trois jours, nous vous annoncions que le Sporting d'Anderlecht était sur le point de recruter Ibrahim Kanaté, ailier gauche de 18 ans également convoité par le Club de Bruges et Chelsea (lire ici).

La nouvelle a été confirmée sur le site Internet du RSCA, ce jeudi. Le jeune talent arrive de l’Afrique Football Élite, académie malienne, et évoluera premièrement avec les RSCA Futures.

Anderlecht n'a pas hésité à mettre le prix pour Ibrahim Kanaté

Le Sporting d'Anderlecht n'a pas hésité à mettre le prix pour un joueur qui évoluera premièrement avec son équipe B. Het Laatste Nieuws rapporte que les Mauves ont déboursé la somme de 1.8 million d'euros pour s'attacher ses services, ce que ne voulait pas faire Bruges.

Révélé lors de la dernière Coupe du Monde U17, où il avait permis au Mali de terminer à la troisième place avec deux buts et trois passes décisives sur l'ensemble du tournoi, il s'est engagé jusqu'en 2028 à Neerpede.

"Ibrahim Kanaté était dans le collimateur de notre scouting depuis la Coupe du Monde U17 avec le Mali. C’est un ailier droitier qui excelle par son explosivité et ses capacités techniques dans les situations d'un contre un. Ibrahim est un joueur avec beaucoup de profondeur et de menace dans son jeu, avec beaucoup d'intensité et d'engagement dans ses actions. C’est un profil que nous avons recherché de manière ciblée et qui correspond à nos plans chez les Futures et à l'avenir du club", a déclaré Tim Borguet, directeur de l'académie d'Anderlecht, dans le communiqué du club.