Plusieurs francophones et RSCA Futures - Jong Genk : les nouvelles dates ont été désignées pour les matchs reportés en Challenger Pro League

En raison des mauvaises conditions météorologiques de la semaine dernière, quatre matchs de la 17ᵉ journée de la Challenger Pro League ont été reportés. Après consultation des autorités locales, le gestionnaire du calendrier a fixé de nouvelles dates pour ces rencontres.

"Les matchs KSC Lokeren-Temse - KAS Eupen, RFC Seraing - K. Lierse S.K. et RSCA Futures - Jong Genk seront rejoués le mardi 28 janvier à 20h00. Lommel SK et les Francs Borains joueront leur match reporté un jour plus tard, le mercredi 29 janvier à 19h00", a appris la Pro League dans un communiqué.

"Outre les matchs reportés, quelques autres rencontres seront également déplacées afin de soulager la pression sur les services de police. Ainsi, lors de la journée 24, les matchs SK Beveren - SV Zulte Waregem et Royal Francs Borains - Lierse échangeront de créneau horaire. Ceci est dû à des événements tels que Kuurne-Brussel-Kuurne, le carnaval et le Super Sunday de la Jupiler Pro League le dimanche 2 mars."

Changement de lieu pour RSCA Futures

Des ajustements ont aussi été apportés pour la journée 28. Le match RSCA Futures - KSC Lokeren-Temse est désormais prévu le samedi 5 avril, à 16h00.

Ce changement est lié au lieu de la rencontre : le RSCA Futures jouera dorénavant à Deinze, où passera un jour plus tard le Tour des Flandres de cyclisme.

Jusqu'à présent, les espoirs du RSCA disputaient leurs matchs à domicile au Lotto Park ou au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Ce ne sera donc plus le cas.