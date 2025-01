Officiel : l'ancienne CEO de Deinze rebondit au RWDM !

Elle rebondit un mois à peine après la faillite de Deinze, et a décroché un nouveau poste en Challenger Pro League.

Céline Mawet rejoint le RWDM en tant que responsable du marketing. Le club bruxellois a officialisé l'arrivée de la jeune femme de 28 ans.

Celle-ci rebondit en Challenger Pro League après sa courte et douloureuse aventure à la tête de Deinze. Arrivée en novembre, l'histoire s'était rapidement terminée à peine un mois plus tard, avec la faillite du club.

Elle occupait le poste de responsable de la communication et du marketing au sein du club de Deinze, avant que sa promotion au poste de CEO ne soit accompagnée de l'entrée en scène du groupe d'investissement luxembourgeois AAD.

La suite est connue : les promesses d'AAD n'ont pas été tenues et Deinze a été officiellement déclaré en faillite à la mi-décembre. Aujourd'hui, elle se voit offrir une nouvelle chance dans le football pro, chez le troisième de Challenger Pro League.

"Forte d'une grande expérience dans la communication et le marketing sportif, Céline Mawet vient renforcer notre équipe marketing et partager son expertise dans l’optique de continuer à grandir et à offrir toujours davantage à nos supporters et partenaires", peut-on lire sur le communiqué officiel du club bruxellois.