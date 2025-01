🎥 Le tournant de la Serie A ? Romelu Lukaku scelle le match au sommet contre Charles De Ketelaere avec un but dont il a le secret

Deux favoris au titre s'affrontaient ce soir en Italie. Romelu Lukaku a fini par avoir le dernier mot.

Le début de soirée avait déjà donné le ton avec le choc entre la Juventus et l'AC Milan, remporté 2-0 par les Turinois grâce à un but de Samuel Mbangula. Mais c'est bien d'un véritable match au sommet entre l'Atalanta et Naples dont il a ensuite été question.

En cas de victoire, l'Atalanta pouvait revenir à un point de son adversaire du soir et relancer la course au titre après avoir concédé trois partages de rang. Moins en forme ces dernières semaines, Charles De Ketelaere a commencé sur le banc.

Il a assisté au bon début de match des siens, qui ont ouvert le score via Mateo Retgui après un quart d'heure. Mais le Napoli a ensuite renversé la situation avec deux buts de Matteo Politano et Scott McTominay pour retourner au vestiaire avec l'avantage (1-2).

Lukaku en héros

En deuxième mi-temps, c'était autour de l'Atalanta de recoller, via Ademola Lookman. Le score était encore de 2-2 au début du dernier quart d'heure. Moment choisi par un certain Romelu Lukaku pour sortir de sa boîte.

Anticipant un centre venu de la gauche, Big Rom a pris le dessus sur son défenseur et a conclu énergiquement. Comme souvent dans ces cas-là, son opposant direct ne pouvait faire que lever les bras, impuissant, les fesses sur la pelouse (2-3). Le huitième but de la saison de Lukaku assure une victoire cruciale au Napoli, qui met son adversaire du soir à sept points mais pourrait voir l'Inter (qui compte deux matchs de moins) revenir à hauteur.