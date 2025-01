Benito Raman aura fait douter Genk cinq minutes : le Racing reprend sa marche en avant

Genk s'est imposé 1-2 à Malines. De quoi mettre la pression sur le Club de Bruges qui jour dans la foulée.

Après la défaite polémique subie au Club de Bruges en Coupe de Belgique, Genk avait à coeur d'évacuer sa frustration en championnat. Mais pour cela, il fallait prendre le dessus sur Malines, jamais facile à manier à domicile malgré la moins bonne passe actuelle.

D'autant qu'après huit minutes, Benito Raman jetait un froid dans la défense du Racing en s'en allant ouvrir le score sur un bel appel dans le dos de l'arrière-garde. Un temps annulé pour hors-jeu, son but a finalement été validé, pour le plus grand plaisir du public local (1-0).

Genk garde la tête froide

Mais les supporters du KV n'ont pas été longtemps à la fête : on jouait à peine depuis un quart d'heure que Konstantinos Karetsas égalisait d'une frappe de l'extérieur du rectangle qui rentrait via le poteau. Son deuxième but en D1A après celui inscrit contre Anderlecht.

Genk allait même renverser complètement la situation dix minutes plus tard : profitant d'une magnifique ouverture de Jarne Steuckers, Noah Adedeji-Sternberg centrait pour Zakaria El Ouahdi, qui arrivait lancé dans le rectangle pour le 1-2, comme à la parade.

Trois buts en 25 minutes...et puis plus rien par la suite : la deuxième mi-temps s'est avérée beaucoup moins emballante, notamment à cause des difficultés malinoises à l'heure de devoir se monter dangereux. Genk a parfaitement maîtrisé sa rencontre pour retrouver le chemin de la victoire et provisoirement prendre quatre points d'avance sur le Club de Bruges.