Un tournant dans la course aux Playoffs ? Un ailier à 7 buts et 5 assists va quitter la Pro League

L'Antwerp pourrait bien prendre un gros coup sur la tête. Jacob Ondrejka va quitter la Pro League, et il sera difficile à remplacer.

L'Antwerp est sur courant alternatif ces dernières semaines. Après deux matchs nuls d'affilée en championnat et une défaite en demi-finale de la Coupe, les hommes de Jonas De Roeck ont remporté une victoire difficile contre Westerlo ce week-end (3-2).

L'un des hommes de cette victoire pourrait désormais mettre les voiles : Jacob Ondrejka (22 ans). Auteur d'un assist ce dimanche, l'ailier suédois serait en effet proche de quitter l'Antwerp pour rejoindre Parme, en Serie A. C'est ce qu'affirme le "gourou" du mercato Fabrizio Romano via ses réseaux.

Pour le Great Old, ce serait une grosse perte : Jacob Ondrejka compte 7 buts et 5 passes décisives cette saison, ce qui en fait le troisième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de l'équipe. Les rumeurs de transfert bruissaient depuis plusieurs semaines mais l'Antwerp en demandait 7 millions (sa valeur marchande selon Transfermarkt).

On imagine donc que Parme, qui va perdre Dennis Man en faveur de la Fiorentina, a dû mettre ce montant sur la table pour convaincre l'Antwerp de se séparer de son ailier, qui était encore sous contrat jusqu'en 2028.

Alors que le Matricule 1 n'a plus que 4 points d'avance sur le 7e, la course aux Playoffs a peut-être pris un tournant avec ce départ quasi-confirmé et en forme de coup dur. Reste à voir quel(s) renfort(s) l'Antwerp va pouvoir amener pour compenser cette perte.