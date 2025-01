Will Still en avait gros sur le coeur après la défaite contre le PSG : "C'est bien de parler, de dire qu'il y a du potentiel, mais à un moment..."

Lens s'est incliné 1-2 contre le PSG. Will Still était assez abattu après la rencontre.

Après avoir été éliminé aux tirs au but par le PSG en Coupe de France, Lens a vécu un nouveau match frustrant contre les Parisiens : le Racing menait 1-0 au repos avant de voir les visiteurs renverser la situation en deuxième mi-temps, Bradley Barcola inscrivant le but fatidique dans les cinq dernières minutes.

Will Still pestait après la rencontre : "Tu es en maîtrise sur quasi l'entièreté du match. Tu fais une erreur, où il y a faute ou pas, je ne sais pas. Et puis tu fais une deuxième erreur. Sauf que quand l'adversaire fait des erreurs, nous, on ne les tue pas" explique-t-il dans L'Equipe.

Pour l'entraîneur belgo-anglais, le match a une nouvelle fois mis en lumière les manquements des siens : "En face, ils nous tuent. Donc je crois que la différence, elle est là. Il y a une question de qualité, une question de réalisme".

Lens fait du surplace

La rencontre a beau être encourageante, Will Still a du mal à l'avoir sous cet angle : "On peut en discuter pendant des heures. C'est bien de parler, c'est bien de dire qu'il y a du potentiel, etc. Mais il y a un moment où il faut passer un palier".

"Il faut faire mal à une équipe quand tu es dominant, et on ne le fait pas assez. Ou pas assez souvent. Donc je crois qu'on le répète depuis des semaines, mais on est là où on doit être si tu n'es pas capable de faire... ou d'éviter ces petites erreurs qui te coûtent cher" conclut l'entraîneur artésien.

Lens est actuellement septième de Ligue 1 et n'a plus été à la hauteur des places européennes depuis...le match aller contre les Parisiens. L'équipe reste en lisière de ce top 6, à deux points de Lyon.