Grâce à Ivan Leko, le Standard est redevenu lui-même : "Les joueurs aiment souffrir, ils apprécient ça"

Dans la mentalité, ce Standard version 2024-2025 n'a plus rien à voir avec celui des quelques dernières années. Les Rouches ont enfin retrouvé leur ADN, ce qui constitue une victoire personnelle d'Ivan Leko.

Une première depuis plus de 1.000 jours. Dimanche, le Standard s'est imposé à l'extérieur, à Saint-Trond, après avoir été mené 1-0. Un signe de la progression, surtout sur le plan mental, de Rouches qui ont signé leur premier 6/6 de la saison.

"Ces dernières semaines, les joueurs ont développé une extra motivation. J'ai beaucoup aimé ces deux semaines, lors desquelles on a montré de belles choses et où on a eu le bon instinct de tueur. Les joueurs ont montré qu'ils forment un groupe qui peut se battre", se réjouissait Ivan Leko dans la salle de presse du Stayen, dimanche.

Ivan Leko a rendu au Standard son ADN

C'est une grande différence avec les dernières années. Que ça soit lors des Play-Offs 2, la saison dernière, et même assez souvent dans un passé récent, des joueurs prêtés ou peu concernés ne se battaient plus sur le terrain et n'affichaient plus la mentalité si chère du club. Dès qu'elle se retrouvait menée (assez souvent), l'équipe liégeoise baissait bien trop généralement les bras. Désormais, le Standard est un collectif soudé, uni, et c'est une victoire personnelle pour l'entraîneur croate.

"C'est un Standard différent, le Standard comme il devrait l'être. L'année dernière, en Play-Offs 2, c'était tout ce que le Standard ne doit pas être, avec des joueurs qui n'étaient plus là que pour eux-mêmes. L'identité, c'est notre plus grand changement."

Les joueurs aiment souffrir, on s'entraîne dur et ils apprécient"

"Tais-toi et joue, c'est comme ça que le Standard doit évoluer et je suis fier que tous les joueurs l'acceptent. Ils aiment souffrir, on s'entraîne dur et ils apprécient. Tout le monde est là pour pousser l'équipe et les supporters aussi, car ils voient un vrai Standard. On a manqué de certaines choses cette saison, on a parfois manqué de chance, mais on n'a jamais manqué de cœur."

Le cœur du jeune effectif du Standard déborde d'envie de bien faire. Le Matricule 16 a retrouvé son ADN, et il n'y a que comme ça qu'il pourra forcer le miracle de se qualifier pour les Champions Play-Offs. Il n'y avait déjà que comme ça qu'il pouvait assurer son maintien, qui n'est pas encore à 100% acquis.