🎥 Surpris par une question sur les Diables, Thierry Henry répond : "As-tu des informations secrètes pour nous ?"

Thierry Henry a √©t√© mentionn√© comme l'un des candidats pour devenir le s√©lectionneur de l'√©quipe nationale belge. La nouvelle a √©galement atteint l'√©mission populaire UCL Today sur la cha√ģne de t√©l√©vision CBS, pour laquelle l'ancien joueur d'Arsenal analyse les rencontres de LDC.

Thierry Henry est l'un des analystes les plus appréciés en Angleterre et inquiète donc un petit peu ses collègues. L'émission, connue pour ses discussions animées entre l'ancien attaquant d'Arsenal, Jamie Carragher, Micah Richards et l'animatrice Kate Abdo, a une fois de plus offert du divertissement.

Cette fois, le sujet de discussion était Thierry Henry lui-même, après que son nom ait surgi comme potentiel successeur de Domenico Tedesco sur le banc des Diables Rouges. Kate Abdo voulait en savoir plus à ce sujet.

"As-tu des informations secrètes pour nous ? Je pensais que nous étions une équipe", plaisanta Carragher, tandis que Micah Richards en rajoutait une couche : "Promets-moi que tu continueras à participer à cette émission si tu prends le poste."

Thierry Henry ne veut pas répondre aux rumeurs concernant son retour chez les Diables

La réponse de Henry aux commentaires était très réservée. "Je n'en sais rien, vraiment. Je suis toujours ici dans le studio, non‚ÄĮ? Ça doit être vraiment comme ça. Il n'y a pas de 'si'", a-t-il répondu en clin d'œil, sans apporter de clarifications sur les rumeurs.

L'ancien adjoint de l'équipe nationale belge semble pour l'instant ne pas vouloir commenter un éventuel retour. Que Henry devienne effectivement le nouveau sélectionneur national reste encore incertain, mais c'est lui que les joueurs voudraient voir débarquer.