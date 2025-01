De vieilles connaissances d'Anderlecht et de David Hubert ont pu conseiller le Viktoria Plzen

Ce jeudi, le Viktoria Plzen attend le RSC Anderlecht de pied ferme. Les Tchèques auront pu compter sur les conseils de certains connaisseurs des Mauves, y compris au sein du noyau actuel.

Parmi les nombreux joueurs tchèques illustres passés par le RSC Anderlecht (Jan Polak et Ondrej Mazuch, par exemple), il y en a aussi eu dont le succès a été plus relatif. L'un d'eux venait justement du Viktoria Plzen, et a donc été interviewé par la presse locale : il s'agit de Jan Lecjaks, toujours actif au Nea Salamis à l'âge de 34 ans.

En 2010-2011, après de bonnes saisons avec le Viktoria, il a été prêté au RSC Anderlecht, disputant tout de même 40 matchs sous le maillot Mauve & Blanc. "C'était un rêve devenu réalité pour moi de rejoindre un si grand club. Il y avait déjà trois Tchèques au club, ce qui a facilité mon intégration", se rappelle Lecjaks dans les pages du média Idnes.

Lecjaks et l'erreur contre le Partizan

"Biglia jouait au milieu, Lukaku devant... c'était un rêve (...) j'ai eu du temps de jeu, je me suis développé, j'ai découvert la Coupe d'Europe. Je ne m'attendais pas à jouer autant". Lecjaks aura fait partie de la longue liste d'arrières gauches arrivés au Sporting en tant que concurrents d'Olivier Deschacht et il s'imposera progressivement comme un titulaire, disputant notamment l'intégralité des Playoffs.

Mais des erreurs ponctuelles et des statistiques insuffisantes ne convaincront pas Anderlecht de lever l'option d'achat à l'époque. On se rappelle notamment de son très mauvais match contre le Partizan Belgrade, avec un auto-but et des erreurs fatales. "Silvio Proto m'a longtemps rappelé en blaguant mon auto-but durant ce match", reconnaît Jan Lecjaks, beau joueur.

Pour l'ex-Mauve, Anderlecht a peut-être un avantage contre le Viktoria mais fait tout de même face à une tâche "très difficile" : "Ce sera assez équilibré car le Viktoria est excellent ces derniers temps".

Un ancien coéquipier... de David Hubert

Et dans le 11 du Viktoria Plzen aussi, on trouve quelqu'un qui connaît bien Anderlecht - ou plutôt, qui en connaît bien le coach, David Hubert. Lui aussi a peut-être été un peu oublié par chez nous : Vaclav Jemelka (29 ans) a joué une saison en Pro League, à OHL (2020-2021) et il y a cotoyé l'entraîneur du RSCA.

"L'Anderlecht qui nous attend ce jeudi est plus fort que celui que j'ai connu quand j'étais en Belgique", estime Jemelka, qui n'a pas perdu contre le RSCA à l'époque puisque OHL avait partagé (2-2) puis battu les Mauves (1-0). "David Hubert ? Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu qu'il devenait l'entraîneur d'un si grand club, si jeune", reconnaît ensuite l'attaquant tchèque dans les colonnes du Plzensky Denik.

"Mais c'était déjà un milieu de terrain intelligent qui couvrait beaucoup d'espaces, ce que j'appréciais en tant qu'attaquant (sourire). "J'espère avoir l'opportunité de lui parler un peu. À lui et au préparateur physique, que je connais aussi. Il m'a même déjà écrit pour avoir des tickets pour ses amis", rigole Vaclav Jemelka.