🎥 Philippe Clement et Nicolas Raskin déçus, victoire de prestige pour Maarten Martens, tuile pour Malick Fofana, Arthur Theate savoure, Mika Godts tombe de haut : les résultats des Belges en Europa League

On jouait la septiÚme journée d'Europa League avec plusieurs formations toujours en course pour accrocher le wagon européen, soit via le Top-8 ou les barrages.

Manchester Utd - Rangers

Philippe Clement, Nicolas Raskin et Cyriel Dessers repartent bredouille de leur déplacement à Old Trafford, et ce, malgré un but de ce dernier en fin de match (88e). Dessers égalisait suite à l'ouverture du score malheureuse de son coéquipier Buttland (auto-but, 52e). Mais Bruno Fernandes offrait finalement la victoire aux Red Devils dans les arrêts de jeu.

Francfort - Ferencváros

Titulaire, Arthur Theate et Francfort l'ont emporté face au Ferencváros du Belge Philippe Rommens grâce aux buts de Uzun (49e) et Ekitiké (59e).

Rigas FS - Ajax

Mika Godts (titulaire) et l'Ajax ont été surpris dans la capitale lettone où Markhiev (78e) a inscrit l'unique but de la rencontre, synonyme de première victoire pour le modeste Rigas FS dans la compétition.

AZ - Roma

Troy Parrott a inscrit l'unique but de la partie en tout fin de match, offrant une victoire de prestige à l'équipe coachée par le Belge Maarten Martens, face à la Roma d'Alexis Saelemaekers qui était titulaire.

Fenerbahce - Lyon

L'OL a accroché la formation de José Mourinho au terme d'un match sans but. Côté français, on retrouvait Clinton Mata (ex-bruges) et Georges Mikautadze (ex-Seraing) au coup d'envoi, tout comme Malick Fofana. Le Belge a toutefois dû quitter le terrain juste avant le repos, suite à une blessure à la hanche. Malgré ce nul, l'OL est quasiment assuré d’être dans les 8 premiers.

Les autres résultats de la soirée

Hoffenheim - Tottenham : 0-1 Maddison (3e), 0-2 Son Heung-Min (22e), 1-2 Stach (68e), 1-3 Son Heung-Min (77e), 2-3 Mokwa (88e)

Porto - Olympiakos : 0-1 El Kaabi (79e)

Malmö - Twente : 0-1 Steijn (28e), 1-1 Berg Johnsen (32e), 1-2 van Wolfswinkel (61e), 1-3 Lagerbielke (64e), 2-3 Christiansen (79e)

Qarabag - FCSB : 1-0 Andrade (1e), 1-1 Șut (7e), 2-1 Dawa (40e), 2-2 Miculescu (45e), 2-3 Șut (73e)

Bodø/Glimt - Maccabi TA : 0-1 Peretz (12e), 1-1 Høgh (39e), 2-1 Evjen (62e), 3-1 Høgh (65e)

Elfsborg - Nice : 1-0 Henriksson (62e)

Lazio - Real Sociedad : 1-0 Mario Gila (5e), 2-0 Zaccagni (32e), 3-0 Castellanos (34e), 3-1 Barrenetxea (82e)

Ludogorets - Midtjylland : 0-1 Osorio (18e), 0-2 Byskov (90e+5)

PAOK - Slavia Prague : 1-0 Schwab (26e), 2-0 Konstantelias (56e)

