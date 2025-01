Le style de jeu de Vincent Kompany a-t-il atteint ses limites ? La course vers le sommet pourrait être compromise pour Vince the Prince

Le football reste très étrange. Comment expliquer que le Bayern ait perdu mercredi contre Feyenoord sur un tel score ? L'explication est cependant assez simple. Les Rotterdammers ont parfaitement exposé les faiblesses du style de jeu de Vincent Kompany.

80 % de possession de balle, 30 tirs au but contre 8, expected goals : 2,70. Ce sont des chiffres avec lesquels vous devriez normalement gagner chaque match ou au moins ne pas perdre. Mais non, Feyenoord a vaincu le Bayern sur le score cinglant de 3-0.

Un bon long ballon peut suffire

Voilà comment jouent les adversaires du Bayern en Bundesliga. Personne n'essaie de jouer au ballon contre l'équipe de Vincent Kompany et mise sur un contre pour trouver la faille. Feyenoord l'a tout simplement mieux fait que les quatre dernières équipes qui ont affronté les Bavarois.

"Nous avons l'habitude de jouer avec ce style contre des équipes comme Feyenoord. En général, nous trouvons une solution pour bien réagir, mais aujourd'hui ça n'a pas fonctionné", a admis le Belge après le match. Les Rotterdammers se sont massivement repliés en défense et espéraient qu'un miracle se produise en contre-attaque.

Car là réside le point faible de la machine de Kompany : sa ligne défensive est positionnée si haut qu'il y a 50 mètres d'espace dans leur dos. Le latéral gauche Gijs Smal avait bien compris les instructions de Brian Priske, qui ne devraient pour le coup pas (encore) être remercié par son club.

Il est à la base du long ballon derrière la défense allemande, qui a permis à Santiago Gimenez de conclure magnifiquement. Voilà l'inconvénient du style de jeu de Kompany où la domination est si importante. Si vous n'avez pas non plus de solutions offensives, ou si le facteur chance est nécessaire pour marquer, l'adversaire peut rester retranché et laisser venir.

Barcelone leur avait déjà enseigné cette leçon

Vincent Kompany dispose de deux très bons défenseurs en Dayot Upamecano et Kim Min-jae. Deux gros durs, mais pas les plus rapides ni les plus agiles. En un contre un, ils sont presque infranchissables, mais si l'attaquant est rapide et obtient de l'espace, ils ne le reverront plus.

Et c'est un point que le Belge veut régler lors du mercato estival. Il a besoin d'un défenseur central rapide, car ses latéraux sont aussi positionnés si haut qu'ils ne peuvent pas aider en cas de contre-attaque. Le style de jeu de Kompany a ses limites et pourtant, à Munich, on ne s'attend à rien de moins que la victoire en Ligue des champions en fin de saison. Car la finale se jouera à l'Allianz Arena de Munich...

Barcelone a déjà exposé tous ces points faibles. Lors d'un sommet palpitant entre les deux géants, le score final fut de 4-1. Le Bayern avait rivalisé plus que jamais avec le club catalan, mais avait à chaque fois été pris de court. Où est la solution ? Kompany devra trouver un moyen d'apporter plus de sécurité. Car avoir 80 % de possession de balle n'est pas la statistique dont on veut se vanter après le match...