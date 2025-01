Dans une situation délicate à l'Union, Loïc Lapoussin pourrait signer dans un autre club de Pro League !

La situation de Loïc Lapoussin ne s'arrange pas vraiment à l'Union Saint-Gilloise. Le talentueux malgache pourrait rebondir ailleurs en Jupiler Pro League.

Une offre de 8 millions d'euros ne pouvait pas être refusée par l'Antwerp, qui a laissé Jacob Ondrejka signer à Parme. Mais, rapidement, Jonas de Roeck a déclaré qu'il aimerait un remplaçant à l'ailier suédois.

Différents noms sont sur la table et le Great Old a encore dix jours pour trouver le profil adéquat, mais il existe une piste remarquable que nous sommes en mesure de confirmer : celle menant à Loïc Lapoussin.

Loïc Lapoussin pourrait-il rebondir à l'Antwerp ?

L'ailier gauche de l'Union Saint-Gilloise est en conflit avec sa direction et son entraîneur. Il avait été écarté par Sébastien Pocognoli en début de saison, avant d'être réintégré... puis écarté à nouveau. Le Malgache ne figure pas non plus sur la liste européenne des Unionistes.

Un changement d'air lui ferait du bien, mais l'Antwerp et Jonas de Roeck doivent encore se demander s'ils pourront tirer le meilleur d'un joueur aussi talentueux que difficile à cerner.

Quand il est à son meilleur niveau, Loïc Lapoussin fait assurément partie des meilleurs joueurs de notre championnat. Et peut-être qu'à 28 ans, un transfert lui donnerait envie de laisser ses déviances comportementales derrière lui.