Le transfert est acté ! Dante Vanzeir retrouvera la Pro League dès ce weekend

Le retour de Dante Vanzeir en Belgique était dans l'air depuis quelques jours. Il est désormais officiel.

Dante Vanzeir sera donc resté deux ans en MLS. La saison étant terminée dans le championnat américain, c'est en pleine période de repos que l'attaquant de 26 ans a négocié son transfert à La Gantoise.

Les Buffalos cherchaient à recruter un attaquant suite à la blessure de Max Dean jusqu'en fin de saison. L'arrivée de Vanzeir est assez cohérente puisque son profil est relativement similaire à celui du jeune Anglais, qui s'était illustré en première partie de saison.

Après le départ de Wouter Vrancken en début de semaine, il s'agit d'une autre décision de nature à apaiser les supporters, qui étaient très critiques envers la direction, peinés par la saison de leur équipe.

Un renfort de choix en vue de la lutte pour le top 6

Le départ du premier a d'ailleurs sans doute accéléré l'arrivée du deuxième : comme écrit hier, Vrancken n'était pas un grand fan de Vanzeir, qu'il a côtoyé lorsque l'attaquant était prêté à Malines. La collaboration n'avait pas été une grande réussite, le joueur s'était alors résolu à signer en D1B...à l'Union Saint-Gilloise.

Deux ans et demi plus tard, les Unionistes le vendaient cinq millions aux New York Red Bulls. Le montant, pas encore communiqué, est cette fois plus bas, Vanzeir rentrant dans sa dernière année de contrat. Il reste sur une saison à 6 buts et 10 assists en MLS. Pourra-t-il sauver la place des Gantois dans le top 6 ?