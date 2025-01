Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Matazo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Matazo

OFFICIEEL Eliot Matazo zet zijn carrière verder in Engeland bij totaal onverwachte ploeg

Het hing al een tijdje in de lucht dat Eliot Matazo AS Monaco zou verlaten. Alleen was niet geweten waarheen hij zou trekken. (Lire la suite)