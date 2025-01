Vincent Kompany tiendrait une nouvelle recrue avec le Bayern

Le Bayern s'apprêterait à signer un nouveau gardien. Jonas Urbig serait en passe de rejoindre le club bavarois. Selon le BILD, un accord aurait été trouvé entre Cologne et le géant allemand.

Le montant du transfert avoisinerait les sept millions d'euros. La somme pourrait cependant monter à dix millions avec tous les bonus inclus.

Urbig est un jeune portier prometteur qui appartient à Cologne. En 11 matchs de Bundesliga 2 cette saison, il a gardé son but inviolé à deux reprises. La signature du natif d'Euskirchen serait dans l'optique de préparer l'après-Manuel Neuer.

Selon Florian Plettenberg, il devrait donc signer un contrat jusqu'en 2030. Le gardien pourrait déjà être dans l'effectif des joueurs de Kompany samedi prochain contre l'Holstein Kiel.



ūüö®ūüĒī DONE DEAL | Jonas #Urbig will join FC Bayern with immediate effect!



The decisive factor was the secret meeting this week, as revealed yesterday. Agreement between the clubs now has been reached.



The 21-year-old talented goalkeeper from 1. FC Köln will join Bayern now.… pic.twitter.com/54jUdua9Qd