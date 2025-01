Personne n'aurait parié sur lui, et pourtant : Daan Dierckx s'est imposé dans la défense du Standard, et ce n'est pas totalement un hasard

Parmi tous les suiveurs assidus du Standard et de ses équipes de jeunes, personne n'attendait Daan Dierckx à ce niveau après quelques apparitions seulement en Jupiler Pro League. Le jeune défenseur central des Rouches fait forte impression.

Depuis le début de la saison, Ivan Leko est confronté à une multitude d'absences en défense centrale. Souleyman Doumbia, Boli Bolingoli, David Bates, Nathan Ngoy et Bosko Sutalo ont été, ou sont blessés, tandis que Lucas Noubi n'a jamais su convaincre l'entraîneur croate.

Ce sont donc des joueurs, et surtout des défenseurs moins attendus qui se sont révélés au Matricule 16, équipe ayant réalisé le plus de clean-sheets depuis le début du championnat. On pense surtout à Ibe Hautekiet, mais aussi à Daan Dierckx.

L'esthétisme, le défenseur central de 21 ans majoritairement formé au Racing Genk ne connaît que très peu. Daan Dierckx est un défenseur solide, rugueux dans les duels, proche de son homme, mais avec une relance encore très largement perfectible.

Un style de jeu qui convient parfaitement à Ivan Leko

Membre de l'équipe du SL16 FC l'année dernière et sur le banc des A en début de saison, l'ancien arrière central de Parme a connu sa première titularisation à Malines, fin décembre, après être monté au jeu la semaine précédente, face à La Gantoise.

Son style de jeu a rapidement su convaincre Ivan Leko. Le natif de Louvain ne veut pas commettre d'erreur, ne prend que très peu de risques et "se contente" de défendre et dégager le danger. Un style pour lequel il a parfois été décrié, lorsque ses mauvaises relances avec le SL16 FC amenaient un but adverse, mais un style qui fait beaucoup de bien au Standard actuel.

Daan Dierckx est le type de défenseurs dont a besoin l'entraîneur croate. Grand, solide dans les duels, athlétique, battant, doté d'un bon jeu de tête, il dégage les dangers, notamment aériens, et soulage, depuis le côté droit de la défense centrale, la tête de Marlon Fossey, dont ce n'est pas la principale qualité.

Dans une équipe voulant relancer de l'arrière, construire le jeu proprement et comptant sur ses défenseurs comme "premiers attaquants", Daan Dierckx ne ferait certainement pas l'affaire. Mais dans cet effectif actuel du Standard, il représente assurément l'une des belles trouvailles de la seconde partie de saison.