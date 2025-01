🎥 L'opération séduction a commencé : un candidat aux Diables marque des points (et un but) pour charmer Rudi Garcia

Koni De Winter est enfin lancé avec le Genoa. Blessé à l'ischio pendant près de trois mois, le défenseur belge peut à nouveau enchaîner. Aligné comme arrière droit lors des trois derniers matchs, il a retrouvé sa place dans l'axe de la défense.

Avec une soirée parfaite à la clé contre Monza, dernier de Serie A. Non seulement le Genoa a gardé le zéro, mais De Winter s'est également signalé en ouvrant le score à l'heure de jeu.

Sur coup franc, l'Anversois de 22 ans a surgi complètement seul au deuxième poteau et est parvenu à conclure de la tête en bout de course, terminant sa glissade dans les panneaux publicitaires.

Koni De Winter was left free at the back post ūüí•#GenoaMonza pic.twitter.com/73IqihCMbB