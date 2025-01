🎥 Le bijou de Johan Bakayoko face à Liverpool en Ligue des Champions

Liverpool a mené au score au PSV Eindhoven, malgré une équipe complètement remaniée car les Reds étaient assurés du top 8 (et ont même terminé leaders de la phase de ligue malgré leur défaite). Johan Bakayoko a alors sonné la charge, car le PSV risquait l'élimination du top 24 en cas de défaite.

Le Belge a inscrit un superbe but à la 35e minute pour égaliser : sur la belle déviation d'un équipier, il contrôle, met deux défenseurs anglais dans le vent d'un crochet et envoie une superbe frappe enroulée qui trompait Kelleher, le gardien aligné par Arne Slot pour l'occasion.

Le score était déjà acquis à la pause puisque les deux équipes marqueront 5 buts en une mi-temps (3-2 pour le PSV Eindhoven). Une victoire qui permet aux Néerlandais de se qualifier en tant que 14e, trois points devant Manchester City, le Sporting et Bruges.

Johan Bakayoko inscrivait là son deuxième but de la saison en Ligue des Champions, après celui inscrit contre Gérone. Cette saison, le Diable Rouge en est à 8 buts et 3 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues.

Bakayoko - Another fine football in the making ūüĒ•pic.twitter.com/e7cESJ4P8X