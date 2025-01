Dante Vanzeir ne sera pas seul : La Gantoise présente une autre recrue en pointe

La Gantoise voulait du renfort en attaque, et c'est chose faite. Après Dante Vanzeir, un second transfert a été officialisé.

C'était l'une des demandes de Wouter Vrancken, qui a depuis pris la porte, et l'un des souhaits affichés de Sam Baro : La Gantoise a besoin de renfort offensif, surtout depuis la grave blessure de Max Dean qui ne jouera plus de la saison.

Le gros coup de l'hiver, c'est bien sûr le retour en Belgique de Dante Vanzeir, qui avait déjà été officialisé. Mais Gand espérait bien encore attirer l'un ou l'autre attaquant, et en voilà déjà un de plus : Hyllarion Goore (19 ans) arrive de l'Ararat Erevan, en Arménie, et s'est engagé jusqu'en 2028.

Goore, attaquant ivoirien, a inscrit 6 buts cette saison en 14 matchs de D1 arménienne. Il avait signé à l'Ararat l'été dernier, et dispute donc sa toute première saison en Europe. Il faudra probablement être patient à son sujet, mais a priori, Hyllarion Goore arrive bien pour renforcer l'équipe A et pas les U23 en D1 VV.

Récemment, Arnar Vidarsson, directeur sportif des Buffalos, affirmait que La Gantoise était optimiste concernant le dossier de Rwan Cruz, attaquant de Ludogorets. On ignore si l'arrivée de Goore ferme la porte au Brésilien.