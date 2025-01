Le retour de Thibaut Courtois chez les Diables est acquis...mais il devra mettre de l'eau dans son vin : les dessous de l'accord avec Rudi Garcia

Que Thibaut Courtois reviendrait en équipe nationale était acquis avant que Rudi Garcia ne soit présenté comme nouveau sélectionneur il y a une semaine. Avant même sa conférence de presse, le Français avait déjà tendu la main au "meilleur gardien du monde".

Nous n'allons pas vous surprendre en affirmant que Courtois attendait le licenciement de Domenico Tedesco depuis un certain. Un licenciement dont il était certain, ce n'était qu'une question de temps. Le gardien du Real Madrid est toujours en contact étroit avec plusieurs joueurs du noyau, il savait ce qu'il se tramait.

Tedesco n'avait plus le soutien de son vestiaire. Lukaku avait déjà déclaré à 'Friends of Sport' que le feu n'était plus là. Et oui, les déclarations de Kevin De Bruyne ont également fait des dégâts lorsqu'il avait critiqué publiquement pratiquement tous ses coéquipiers.

Rudi Garcia, une gestion à l'opposé de celle de Tedesco ?

Courtois a toujours voulu participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique. Il est ambitieux et un gardien de son calibre mérite d'être sur la plus grande scène du monde, pour ne pas rester sur l'échec de 2022. Rudi Garcia en est le premier ravi et le convoquera dès le mois de mars pour les matchs contre l'Ukraine.

Après Lukaku et De Bruyne, le Français souhaite cependant avoir une discussion personnelle avec Courtois et pour cela, il se rendra à Madrid. Il veut tout clarifier : les trois ténors doivent être sur la même longueur d'onde avec lui. La marotte de Garcia est que dans un vestiaire, tout le monde doit aller dans la même direction.

Les derniers survivants de la génération dorée doivent mener la danse et se montrer unis. Courtois n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à Big Rom et KDB, mais il devra parler au reste du vestiaire et leur faire comprendre qu'ils travailleront tous pour un même objectif.

Les trois mousquetaires doivent convaincre les jeunes de faire tout leur possible au cours des 18 prochains mois pour continuer cette belle histoire. Ramener Courtois est délicat et il y aura des discussions de groupe avant que le moindre pas ne soit fait sur le terrain.

Garcia est très direct : il a déjà dit clairement ce qu'il attend de tout le monde et ce qu'il n'apprécie pas. Ces interviews où l'on critique directement ou indirectement l'équipe ne se reproduiront plus. Courtois a déjà indiqué qu'il était d'accord avec ça. Plus que jamais, notre sélectionneur doit être quelqu'un capable de faire cohabiter les caractères forts de l'équipe. Les Diables ne peuvent plus se permettre de reproduire ce qui a précipité la chute de Domenico Tedesco. Car l'horloge (biologique) de nos derniers cadors tourne de plus en plus vite.