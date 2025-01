En pleine lutte pour le maintien, le Beerschot se sépare d'un attaquant

Le Beerschot n'est pas dans une position enviable en D1A. Pourtant, les Rats viennent... de se séparer d'un attaquant.

Le Beerschot occupe la lanterne rouge du classement en Jupiler Pro League, avec seulement 13 points pris après 24 matchs, à six journées de la fin de la compétition.

Dans cette situation, seule une campagne hivernale de transferts pourrait redynamiser l'équipe de Dirk Kuyt. Mais jusqu'à présent, seuls Sahabo et Ortakaya ont débarqué au Kiel.

Sur le plan des départs, Hervé Matthys a déjà rejoint le Motor Lublin en Pologne. Mais un autre joueur qui a accumulé pas mal de minutes cette saison quitte désormais le Beerschot, direction la Turquie.

Ce vendredi, le Beerschot a en effet annoncé le départ de Charly Keita (25 ans) vers l'Amed SFK, en Süper Lig turque. Keita a disputé 21 matchs en Jupiler Pro League cette saison, dont 9 en tant que titulaire.

Ses statistiques ne sont cependant pas exceptionnelles : un but et une passe décisive. Keita était au Beerschot depuis l'été 2023 et a ainsi connu la promotion en JPL, jouant un rôle plus conséquent puisqu'il avait inscrit 4 buts en 30 matchs la saison passée.