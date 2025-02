Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : malgré les rumeurs, un joueur reste au club

Alphonso Davies prolonge au Bayern jusqu'en 2030. Le club allemand a officialisé l'information ce mardi soir.

Alphonso Davies ne rejoindra finalement pas le Real Madrid. Au grand bonheur des Bavarois, le Canadien prolonge son contrat jusqu'en 2030 avec le Bayern.

Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany qui pourra compter sur son arrière gauche pour encore un bon bout de temps. Hormis en raison de blessures, il a pratiquement été titulaire à chaque match du club allemand depuis le début de la saison. C'est une véritable pièce maîtresse de la formation bavaroise.

"Je suis arrivé au FC Bayern à 18 ans et j'essaie chaque jour d'apprendre autant que possible pour devenir l'un des meilleurs à mon poste. Maintenant, je me concentre encore plus sur le travail en équipe. J'ai déjà accompli beaucoup ici, mais il y a encore beaucoup à accomplir," explique le joueur au micro de son équipe.

D'autres prolongations devraient bientôt être annoncées au Bayern. Des médias allemands évoquent notamment celles de Jamal Musiala et Joshua Kimmich.