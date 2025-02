Le match de sa vie : ce jeune liégeois prometteur et méconnu a ébloui contre le PSG en Coupe de France

Ce mardi, Le Mans a offert une belle résistance au PSG en 8e de finale de la Coupe de France. Dans les rangs du club de National, un jeune belge : Vincent Burlet.

La magie de la Coupe, en France, est encore bien vivante : en 16e de finale, Lyon, Rennes et Lorient prenaient la porte des oeuvres de clubs de divisions inférieures et ce mardi, en 8e de finale, le LOSC a subi le même sort aux mains de son voisin l'USL Dunkerque.

Le Mans n'est pas parvenu à créer ce qui aurait été l'ultime surprise, à savoir éliminer le PSG, tenant du titre. Le club de National a cependant tenu bon et maintenu le suspens jusqu'à la 71e, moment du second but parisien. Et à plusieurs reprises, un homme a été dangereux sur son flanc gauche : Vincent Burlet.

Un jeune belge à suivre

Montées dangereuses, pénétrations dans le rectangle, fautes provoquées aux abords de celui-ci et même un centre dégagé en catastrophe à l'approche du dernier quart d'heure qui aurait pu permettre au Mans de revenir dans le match et de mettre le PSG sous pression : Burlet s'est véritablement montré tout au long de la rencontre.

Mais qui est Vincent Burlet ? Né à Liège, le back gauche du Mans n'a pourtant jamais été formé au Standard. Il opte plutôt pour Saint-Trond, avant de passer par Schalke 04, juste de l'autre côté de la frontière, en 2021. En 2022, à 16 ans, Burlet franchit une autre frontière, cette fois côté français, et signe son premier contrat pro au LOSC.

La saison passée, après avoir tranquillement grimpé les échelons, Vincent goûte au banc en Ligue 1 pour la première fois. Une belle promesse, mais le Liégeois sait qu'il va devoir goûter au foot "d'adultes" pour progresser : dans la foulée d'une prolongation de contrat l'été passé, il est prêté en D3 française, direction Le Mans donc.

Bientôt un retour au LOSC ?

Le jeune international belge (actuellement en U19) semble avoir la tête sur les épaules, comme le prouvait sa première conférence de presse au Mans : "L’objectif est simple, c’est ce que vous venez de dire, débuter ma carrière au sein du monde professionnel. Le but est de grappiller le plus de temps de jeu possible", déclarait-il. Burlet est même suivi par un préparateur mental, révèle-t-il : "Cela m’apporte du calme et beaucoup de sérénité, ça me fait du bien. Cela me permet aussi d’être moins agacé, moins frustré pour un rien, et aussi de pouvoir voir plus loin, de me projeter".

Le match de Vincent Burlet (DG/05’) face au PSG en Coupe de France.— Courses vers l’avant— Couverture de la profondeur— Gestion des duels défensifs[ANALYSE] pic.twitter.com/ZRYqCnzX1L — Nils (@NilsStrpn) February 5, 2025

Et visiblement, ça marche. Vincent Burlet est devenu titulaire rapidement en National, et ce mardi, il a disputé un vrai match référence au poste de piston gauche. Très bon au duel, dangereux offensivement, il a encore bien sûr beaucoup de travail notamment dans le placement mais son retour de prêt au LOSC l'été prochain sera à suivre de très près...