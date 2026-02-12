Un Standard "ultra combattif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Un Standard "ultra combattif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

"Les calculs sont vite faits", au Standard, obligé de battre l'Union Saint-Gilloise pour ne pas laisser le top 6 s'envoler, ce samedi soir. Une affiche pour laquelle Ibrahim Karamoko promet des Rouches au visage conquérant.

Voici ton texte corrigé (orthographe, grammaire, syntaxe uniquement, sans reformulation) :

Après la victoire contre Anderlecht vint la défaite à Bruges pour le Standard, qui enchaîne avec un autre gros morceau et la réception de l'Union, ce samedi soir à Sclessin. Selon Ibrahim Karamoko, présent ce jeudi en conférence de presse, les Rouches montreront un visage revanchard et répondront aux arguments des champions en titre.

"On peut attendre un visage ultra combattif. On sera à la maison, on a perdu le dernier match contre Bruges, donc on peut s'attendre à un visage très combattif du Standard. Les supporters vont jouer ce rôle de 12e homme dont on aura fortement besoin. Je pense qu'avec ce mélange, ça va le faire."

Ce ne sont pas des matchs qui nous font peur"

"On a très à cœur de réagir après cette défaite à Bruges. On met tous les ingrédients cette semaine à l'entraînement pour pouvoir gagner ce match à la maison. Comme on l'a dit, il y a eu pas mal d'absents, ce qui a cassé la dynamique qu'on avait prise contre Anderlecht. Il y a des joueurs qui sont revenus et ça fait très plaisir."

"L'Union est une très bonne équipe, ils ne sont pas premiers pour rien. Ils ont énormément de qualités, mais ce ne sont pas des matchs qui nous font peur, mais qui nous donnent encore plus envie de gagner, d'autant plus à la maison. Jouer ce genre d'affiches motive directement."

Les calculs sont vite faits, au Standard

Une rencontre difficile, mais importante pour le Standard, qui doit éviter de laisser partir définitivement le train des six premières places. Mais Ibrahim Karamoko se veut confiant et sait que les Rouches sont capables de créer ce petit exploit, face à une équipe qui aura peut-être plus de mal à se gérer physiquement après sa demi-finale retour de Coupe de Belgique ce mercredi.

"C'est possible. Je pense que c'est une équipe qui sait gérer ce genre de situations, donc on va dans l'optique qu'ils seront à 100 %, et nous aussi. On est neuvièmes à trois points du top 6, les calculs sont vite faits. Tout le monde sait qu'on peut le faire et on en a conscience, donc on met tous les ingrédients pour atteindre cet objectif."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Ibrahim Karamoko

Plus de news

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

20:30
Les Mauves frappent après 50 secondes ! Suivez Antwerp - Anderlecht en Direct Commenté Live

Les Mauves frappent après 50 secondes ! Suivez Antwerp - Anderlecht en Direct Commenté

20:05
"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

17:30
Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

20:00
1
Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

15:20
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

19:16
2
Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

18:00
Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

18:30
Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

17:00
Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

16:30
Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

15:40
Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement" Analyse

Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

16:00
C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

15:00
10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

14:40
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
3
Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

11:20
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau" Réaction

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
3
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
1
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

07:40
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00
Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

07:20
"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

07:00
2
Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

06:30
Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi Analyse

Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

23:37

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved