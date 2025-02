Le patron de La Liga, Javier Tebas, ne fait pas dans la dentelle après les graves accusations du Real Madrid : "Ils ont perdu la tête, ils veulent nuire au championnat"

Le Real Madrid a récemment exprimé de sérieuses critiques sur l'arbitrage dans le football espagnol. Les Madrilènes ont même évoqué de la "falsification de match". Javier Tebas, le président de La Liga, a répondu très sèchement.

Le Real Madrid a récemment été défait 1-0 sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, malgré une domination totale. Après la rencontre, les Madrilènes ont sérieusement pointé l'arbitrage du doigt, notamment en raison d'un tacle assassin sur Kylian Mbappé qui n'a pas été puni d'une carte rouge.

Et plus que cela : le club a écrit une lettre ouverte dans laquelle il a indiqué que la Liga espagnole cherche à nuire au Real Madrid. Il a même été question de match truqué.

Mais Javier Tebas, patron de La Liga, trouve cela complètement farfelu. "Le Real Madrid cherche à nuire à toute la compétition, pas seulement à l'arbitrage. Le sujet a été sorti de son contexte, ils ont perdu la raison", aurait-il dit déclaré durant une réunion entre les clubs et l'arbitrage, selon la presse espagnole.

Le patron de La Liga répond sèchement au Real Madrid

Une réunion à laquelle les représentants du Real Madrid ne se seraient pas présentés. Une attitude qui n'aide évidemment pas la discussion et la résolution des problèmes.

"Ce qui s'est passé au stade du RCDE est le summum d'un système arbitral qui a été entièrement discrédité et où les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de trucage de match qui ne peut plus être ignoré", a déclaré le Real Madrid en début de semaine.

Pour le moment, aucune décision claire n'a été prise, mais il semble bien que cette rencontre ne sera jamais rejouée, au grand dam de la Maison-Blanche.