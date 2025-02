Un mercato de tous les records : les chiffres d'une fenêtre de transferts particulièrement agitée

Le mercato est un moment attendu par tous les acteurs du football, y compris par les agents. Ils peuvent dormir tranquille : les clubs ont carburé cet hiver.

La FIFA a publié aujourd'hui les chiffres relatifs au mercato hivernal. Il a été assez agité : les clubs de football professionnels masculins ont réalisé pas moins de 5863 transferts, ce qui représente une augmentation de plus de 19%. Ils ont également dépensé près de 2,30 millions d'euros, soit une augmentation...de 58%. Deux chiffres records pour le mercato hivernal.

Comme souvent, les clubs anglais ont été les plus dépensiers (598,4 millions), loin devant l’Allemagne (284,7 millions), l’Italie (215,4 millions), la France (201,9 millions) et l’Arabie saoudite (194,5 millions).

Les joueurs les plus sollicités ont été les Brésiliens (471 transferts), suivis des Argentins (265), des Portugais (207), des Espagnols (200) et des Anglais (190).

La Pro League a bien vendu et réalisé des arrivées à moindre coût

En ce qui concerne la Belgique, les chiffres sont évidemment plus modestes. Les clubs de première division ont enregistré 64 départs, ce qui leur a rapporté un peu plus de 67 millions d'euros avec Kévin Denkey (15,30 millions) en transfert sortant le plus cher.

Dans l'autre sens, les clubs de l'élite ont enregistré 70 arrivées, pour un montant de près de 32 millions. Nos clubs ont donc majoritairement engrangé que dépensé, le mercato hivernal étant reconnu comme une période d'ajustement, même si certains gros coups restent possibles.