Selon Roland Duchâtelet, la VAR ne respecte pas le règlement sur un point précis : "C'est là qu'ils ont commencé à avoir des doutes"

Roland Duchâtelet n'est plus aussi présent dans le monde du football, mais il a encore une opinion bien arrêtée sur certaines choses. Notamment lorsqu'il s'agit de l'arbitrage vidéo.

Roland Duchâtelet a aujourd'hui 78 ans, mais il suit encore le football belge avec grande attention et n'a toujours pas l'intention de mâcher ses mots. Selon ses propres dires, il n'intervient plus dans les décisions sportives de Saint-Trond, mais suit encore de très près la situation des Trudonnaires. Et cette saison, les Canaris ont dû faire face à de nombreux déboires avec l'arbitrage et la VAR.

"Saint-Trond a sept points de moins que ce qu'il devrait avoir. Prenez par exemple ces penaltys à l'Union. Sur le premier, le ballon est venu du bras de l'Unioniste, qui se trouvait à 40 centimètres de Godeau", a pesté l'ancien homme fort du Standard dans les colonnes du Belang van Limburg.

La VAR écoute-t-elle les commentaires à la télévision ?

Roland Duchâtelet doute de la manière avec laquelle la VAR prend ses décisions. Selon le règlement, les arbitres à Tubize ne sont pas autorisés à écouter les commentateurs à la télévision, mais il a des doutes à ce sujet.

"Lors d'Union - Saint-Trond, le commentateur a immédiatement crié avec beaucoup de conviction que l'arbitre n'avait pas vu la faute de main de Godeau. Boterberg n'avait donc rien sifflé et les arbitres de Tubize ont d'abord estimé qu'il ne s'agissait pas d'un penalty clair, mais ils ont commencé à avoir des doutes après la phrase du commentateur."

"Ensuite, ils ont appelé Jan Boterberg à l'écran, qui a dû prendre une décision dans l'instantané sur une situation particulièrement complexe, entouré par des supporters de l'Union enthousiastes. Il était dans des conditions psychologiques défavorables lorsqu'il a finalement accordé le penalty", a-t-il conclu.