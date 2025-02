Blessé jusqu'en fin de saison, Orel Mangala annonce une bonne nouvelle

Orel Mangala vient de partager une bonne nouvelle à tous ses fans. Le Diable Rouge a annoncé via ses différents réseaux sociaux que son opération s'était bien passée.

Pour rappel, il sera absent jusqu'en fin de saison. Le natif de Bruxelles souffre d'une déchirure des ligaments croisés.

"L'opération a été un succès - merci au personnel médical qui a contribué à sa réalisation ! Maintenant, ma récupération commence. #Mangality", écrit le milieu défensif sur ses réseaux sociaux.

Cette saison, le joueur des Toffees était un titulaire indiscutable. C'est donc une énorme perte pour son équipe qui lutte actuellement pour le maintien en Premier League.

La blessure du Belge est survenue lors d'une rencontre d'Everton face à Brighton le 25 janvier dernier. Mangala avait dû quitter le terrain en fin de match alors que son coach avait utilisé toutes ses cartouches.

Surgery was successful - thank you to the medical staff that helped to complete it! Now my recovery begins. #Mangality pic.twitter.com/2OC3lmKhnF