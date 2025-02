Deux favoris aux titres opposés dès la première journée : le calendrier de la première journée de D1 ACFF est connu !

Hier, la D1 ACFF a vécu sa dernière journée de phase classique. Place aux Playoffs, le calendrier vient de tomber.

Il n'y avait aucun suspense pour le manager du calendrier : les six équipes participant aux Playoffs d'accession à la D1B étaient connues avant même la dernière journée de saison régulière : l'Olympic Charleroi, Tubize, Mons, Virton, Rochefort et Stockay lutteront pour les premières places, les six autres (Sporting Charleroi U23, Namur, Tournai, Union Saint-Gilloise U23, Binche et le SL16) chercheront à ne pas descendre.

Cette après-midi, le calendrier a été rendu public par l'ACFF : les dix journées de Playoffs seront étalées du 2 mars au 11 mai. Et cela commencera fort !

Du suspense à tous les étages

La phase finale de la compétition commencera en effet par un match alléchant entre l'Olympic Charleroi et le RAEC Mons dans deux semaines. Dans le même temps, Rochefort ira à Tubize-Braine et Virton se rendra à Stockay.

Dans les Playdowns, on notera le premier match important du SL 16 contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise, première équipe en ligne de mire au classement. Comme pour les Playoffs d'accession à la D1B, les points engrangés en phase classique (et donc les écarts entre chacun) sont divisés par deux.

A l'issue de ces Playoffs, le champion sera, s'il satisfait aux conditions de la commission des licences, promu en D1B. A l'inverse, les deux derniers des Playdowns seront relégués en D2 ACFF. Retrouvez le calendrier complet en cliquant ici pour les six premiers et via ce lien pour les six derniers.