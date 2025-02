Un grand club de Bundesliga voudrait déjà recruter Mohamed Amoura

Mohamed Amoura pourrait s'offrir un nouveau transfert cet été. Il serait vu par Francfort comme le successeur d'Omar Marmoush.

Déjà très fort sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed Amoura continue à l'être en Allemagne avec Wolfsburg. L'Algérien a déjà planté neuf buts et délivré neuf passes décisives cette saison en 20 rencontres de Bundesliga.

Des statistiques pareilles, ça attire logiquement l'intérêt des plus grands clubs. Alors que Liverpool avait récemment été cité, c'est bien la troisième équipe au classement du championnat allemand, Francfort, qui voudrait absolument le signer.

D'après Sky Sport Suisse et Sacha Tavolieri, le club allemand aimerait faire de l'ancien Unioniste le remplaçant d'Omar Marmoush, parti pour 80 millions d'euros à Manchester City. Ce dernier avait quant à lui des statistiques encore plus exceptionnelles en Allemagne avant son départ : 15 buts et 10 passes décisives en 17 matchs de championat.

40 millions

L'avant-centre des Loups est actuellement évalué à 22 millions d'euros selon Transfermarkt. Une somme qui serait plus qu'abordable pour le SGE grâce à la vente de l'Égyptien. Cependant, le club allemand voudrait au moins 40 millions d'euros, selon le BILD.

Le joueur serait actuellement sous contrat jusqu'en 2029 avec son club. Les Unionistes devraient probablement toucher une somme à la revente.