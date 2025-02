Après le chaos causé suite à la simulation de Dries Mertens, la ligue turque pourrait prendre une décision étonnante

Le match entre l'Adana Demirspor et Galatasaray avait été arrêté suite à une protestation de la part des joueurs d'Adana. Une situation qui a embrasé le football turc, et pourrait amener une décision étonnante de la part des autorités.

L'effet papillon : Dries Mertens, en exagérant un contact dans le rectangle pour obtenir un penalty suite à ce qu'on pourrait bien appeler une simulation, a causé un véritable chaos au sein du football turc. Les joueurs de l'Adana Demirspor ont en effet quitté le terrain suite au penalty accordé au Galatasaray.

Un match perdu sur tapis vers pour Demirspor, mais une situation qui s'est embrasée et s'est transformée en lutte à distance entre Fenebahçe et Galatasaray. Deux clubs qui s'accusent respectivement d'influencer l'arbitrage et de corrompre le football turc, pris en otage dans cette rivalité.

Et lundi prochain, cette lutte ne sera plus indirecte : le derby d'Istanbul est au programme dans ce contexte très tendu. Pour prévenir tout débordement, la ligue turque envisagerait de prendre une mesure assez rare.

La presse turque rapporte ainsi que la fédération souhaiterait nominer un arbitre étranger pour le derby entre Fenerbahçe et Galatasaray. Et ce ne sont pas des seconds couteaux qui sont considérés pour ce rôle particulier : on parle en effet de d’Istvan Kovacs (Roumanie), arbitre de la dernière finale de la Champions League, et de Slavko Vincic (Slovénie) qui avait dirigé la dernière finale d'Europa League.

L'objectif est bien sûr d'éviter tout soupçon de corruption ou d'influençabilité de l'arbitre, lors d'un match qui pourrait bien s'avérer décisif dans la course au titre en D1 turque.