Vincent Kompany doit-il craindre pour sa place ? La direction fixe une condition pour le voir continuer l'aventure

Le Bayern Munich est satisfait du travail de Vincent Kompany et a confirmé que le Belge de 38 ans restera en poste même en cas d'élimination précoce de la Ligue des Champions. Mais il n'échappe pas à l'obligation de résultats pour autant.

Au Bayern Munich, la Ligue des Champions est plus que jamais un objectif prioritaire. La finale se déroulant à l'Allianz Arena apporte une dose de pression supplémentaire sur les Bavarois.

L'équipe a pourtant eu du mal sur la scène européenne : absente du top 8, elle a dû passer par les barrages et n'a échappé aux prolongations que via un but dans le temps additionnel contre le Celtic.

Au prochain tour, le Bayern affrontera Leverkusen. Un gros morceau : les Bavarois n'ont pas remporté un seul des trois matchs contre le champion d'Allemagne en titre cette saison. Chez nos voisins teutons, certains s'inquiétaient déjà du sort de Vincent Kompany si le Bayern venait à prendre la porte.

La direction calme le jeu

Le Bild se montre plus rassurant : le quotidien allemand assure que l'entraîneur bruxellois ne sera pas poussé vers la sortie en cas d'élimination contre le Bayer. Une condition suffira pour conserver son poste en vue de la saison prochaine : remporter la Bundesliga.

Le Rekordmeister sort d'une historique saison blanche : rétablir la hiérarchie sur la scène domestique serait déjà un premier pas. À onze journées de la fin, le Bayern Munich compte huit points d'avance sur Leverkusen. Mais le programme des prochaines semaines est ardu : après Stuttgart, les troupes de Vince the Prince affronteront Leipzig et Dortmund.