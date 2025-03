🎥 Malick Fofana renversant avec Lyon...avant d'inquiéter à la veille des Diables, Lucas Stassin enchaîne

La Ligue 1 est aux premières loges pour admirer l'éclosion des jeunes attaquants belges. Lucas Stassin et Malick Fofana ont tous deux marqué cette après-midi.

Le premier match de la journée entre Lyon et Le Havre a été animé : Alexandre Lacazette a rapidement ouvert le score, mais les Havrais ont créé la surprise en inscrivant deux buts avant le repos. L'OL est à son tour longtemps resté derrière au marquoir, Malick Fofana est donc rentré au jeu pour faire basculer la rencontre.

Et c'est précisément ce qu'il a fait dans le dernier quart d'heure. Comme souvent, le jeune Diable Rouge s'est montré assez irrésistible en tant que supersub, remettant Lyon à hauteur (78e, 2-2).

Le plus dur était fait pour les Gones, qui ont poursuivi sur leur lancée pour prendre les commandes via Georges Mikautadze, lui aussi utilisé comme joker de luxe, dans la foulée. Lyon s'impose finalement 4-2, petite inquiétude toutefois pour Fofana, aperçu en train de boîter à l'issue de la rencontre. Espérons qu'il s'agisse plus de peur que de mal à la veille du rassemblement des Diables Rouges.

🇧🇪🤕 Malick Fofana was spotted limping after the final whistle in tonight's game...#OLHAC pic.twitter.com/6Z7cWXudaB — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) March 16, 2025

Un doublé pour Lucas Stassin

Autre Belge dans le vent chez nos voisins, Lucas Stassin a une nouvelle fois fait trembler les filets avec Saint-Etienne. Les Verts avaient un match importantissime à Montpellier, autre équipe mal en point. L'attaquant belge a fait la différence avec un magnifique enchaînement après un peu plus de dix minutes.

Stassin s'est également montré décisif en deuxième mi-temps pour faire le break peu après la reprise. Le match a ensuite été interrompu pour un début d'incendie en tribune.