David Hubert a contribué à sauver la carrière d'un ancien Anderlechtois : "L'un des seuls qui me soutenaient quand j'étais dans le trou"

Cet été, Antoine Colassin a quitté Anderlecht après huit ans au club. Sur la fin de son aventure, il a notamment côtoyé David Hubert.

Après son éclosion fulgurante en équipe première, Antoine Colassin a vécu des moments durs à Anderlecht. A la suite de sa blessure, il a ainsi dû redescendre avec l'équipe U23. Les RSCA Futures renseignaient alors Theo Leoni, Anouar Ait El Hadj, Ilay Camara, Lucas Stassin ou encore David Hubert.

Ce dernier a beaucoup aidé Colassin, que ce soit sur le moment ou jusqu'à cet été : "Je l’adore : c’est une vraie belle personne. L’un des seuls qui venaient me parler et me soutenaient quand j’étais dans le trou. David fait partie de ces gens à qui je dois de ne pas avoir lâché, d’avoir retrouvé un club et de jouer encore au plus haut niveau. Dans ces moments-là, je peux vous dire qu’il n’y avait pas grand-monde qui se souciait de moi. Et David, lui, a été là, avec ces petits mots, avec son aide constante", explique-t-il à la RTBF.

Aussi marqué par Vincent Kompany

L'occasion pour Colassin de se faire une idée de l'entraîneur que devenait Hubert : "Son flegme, son autorité naturelle : je ne m’inquiète pas pour lui, il va faire son chemin comme coach. David est très intelligent et très fort tactiquement. Mais entraîneur est un job difficile, surtout avec toute la pression à Anderlecht, et seuls les résultats comptent… On connait le système, avec tous ces gens qui ont la critique si rapide et si facile".

Les années à Anderlecht ont permis à l'attaquant carolo de rencontrer des personnalités haut en couleur : "J’ai aussi eu Vincent Kompany et en 2-3 ans avec lui, j’en ai eu appris pour toute une carrière ! Des trucs tactiques que je n'avais jamais entendus… et que je n’aurais jamais entendus tout court si je n'avais pas croisé son chemin".

Il a lui aussi assisté aux premiers pas de Kompany comme entraîneur : "Ce que Vincent fait au Bayern ne me surprend pas : c’est même mieux pour lui d'avoir des joueurs de qualité pour pouvoir appliquer son système et ses idées de jeu. La preuve avec ses résultats".