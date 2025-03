Un cadre d'Anderlecht a déjà assimilé la méthode Hasi : "Il n'hésite pas à crier"

Dimanche, les supporters découvriront le premier visage d'Anderlecht à la sauce Besnik Hasi. Les joueurs, eux, l'ont déjà découvert à l'entraînement.

Besnik Hasi a repris ses marques à Anderlecht. Ou plutôt, les joueurs ont pris leurs marques avec leur nouvel entraîneur : "Tout le monde le connaît maintenant. Il a montré qu'il maîtrisait vraiment la situation. Et qu'il n'hésite pas à crier", a déclaré Mats Rits pour Sporza.

"Nous savons immédiatement quelle est sa ligne de conduite. Il est tout simplement un coach avec beaucoup de détermination. Il le montre aussi bien à l'entraînement qu'en match. Et il attend également cela de notre part", poursuit le milieu de terrain.

Pas de répit pour les joueurs

Rits a également décrit comment se sont déroulés les entraînements avec Hasi jusqu'à présent. "Nous n'étions pas encore au complet à l'entraînement et n'avons donc pas encore pu discuter complètement de la tactique, mais il insiste vraiment sur notre engagement. Il est très direct et n'hésite pas à pointer du doigt certaines choses. Si, selon lui, une passe aurait dû être donnée différemment, tu vas l'entendre."

Au club, tout le monde a encore en mémoire la manière dont Besnik Hasi a redressé l'équipe pendant les Playoffs pour remporter le titre il y a onze ans. De son côté, Rits a un autre exemple en tête reprendre du poil de la bête.

"Les Playoffs sont longs, mais il est important de trouver le rythme et de directement réaliser une bonne performance. Regardez le Club de Bruges l'an dernier… Nous voulons avant tout réduire l'écart et ensuite, nous pourrons aller plus loin", conclut-il.