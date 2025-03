"Si les joueurs veulent jouer pour l'argent..." : les mots forts de Will Still après la défaite dans le derby contre Lille

Lens s'est incliné 1-0 à Lille dans le derby du Nord. Will Still faisait grise mine en conférence de presse.

Une défaite dans un derby fait toujours mal. Face à Lille, la boulette de Matthew Ryan a plongé Lens dans le marasme, amenant le seul but de la rencontre signé Matias Fernadez-Pardo. Une rencontre frustrante pour le Racing, qui n'a cadré son premier tir qu'après une heure de jeu.

En cas de victoire, Lens serait revenu à deux points de son grand rival. L'écart est maintenant de huit points, les places européennes commencent à devenir hors de portée. Mais ce n'était pas le premier souci de Will Still.

"Si on est honnêtes, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de parler d'Europe. Il y a une réalité dans le club, une réalité financière. On l'a un peu oubliée parce qu'on a gagné deux matchs, mais la vérité est toujours la même", explique-t-il en conférence de presse.

Lens pour l'honneur

L'attitude de ses joueurs semblait plus le préoccuper : "La seule chose qu’on veut faire, c’est terminer le plus haut possible. Ca paraît bâteau mais c'est la réalité. Il y a des primes à aller chercher. Si les joueurs veulent jouer pour l'argent, il y a de l'argent à aller chercher".

"S'ils veulent jouer pour la suite de leur carrière, il y a une suite de carrière à jouer aussi. Il y a assez de raison pour continuer à jouer. Ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. Pour Lens, tu cours et tu joues", a-t-il conclu. La semaine s'annonce longue à Bollaert.