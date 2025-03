🎥 Matias Fernandez-Pardo offre le Derby du Nord à Lille, il profite de l'erreur d'un ancien Brugeois

Lille et Lens se retrouvaient au Stade Pierre-Mauroy à l'occasion du Derby du Nord, en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Avec Thomas Meunier et Matias Fernandez-Pardo au coup d'envoi, le LOSC ouvrait le score dès la 19e minute de jeu.

Le dernier cité profitait du cadeau de Mathew Ryan pour battre l'ancien gardien brugeois et mettre ses troupes aux commandes face à la formation de Will Still.

Dix minutes plus tard, ce même Fernandez-Pardo passait proche du doublé, et sa tentative déviée touchait même la barre transversale peu avant le repos.

En seconde période, Lens jouait plus haut et venait titiller les Dogues, mais restait trop peu dangereux offensivement. Lille restait solide et défendait en bloc face aux Lensois incapables de le percer.

La fin de match était intense et faite de beaucoup de longs ballons, mais les Dogues ne pliaient pas. Lille retrouve le top-5 et revient à deux points du podium. Lens est 9e.