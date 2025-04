Sera-t-il un jour tranquille ? Tout juste de retour, Roméo Lavia a encore rechuté avec Chelsea

Il était monté au jeu à huit minutes du terme de la rencontre entre Arsenal et Chelsea, juste avant la trêve internationale. Très proche d'un retour, Roméo Lavia a, à nouveau, rechuté avec Chelsea.

La malchance continue de le poursuivre. Juste avant la trêve internationale, Roméo Lavia avait pu disputer les huit dernières minutes de la rencontre de Premier League entre Arsenal et Chelsea, perdue par les Blues (1-0).

Déjà sur le banc la semaine précédente face à Leicester et de plus en plus proche d'un retour dans le groupe, le jeune milieu de terrain espérait compter sur la trêve internationale pour parfaire sa forme et peut-être faire son retour dans le onze de base après celle-ci.

Nouveau coup d'arrêt pour Roméo Lavia

Mais alors que Chelsea recevra Tottenham jeudi dans le cadre de la 30e journée de championnat, son entraîneur Enzo Maresca a annoncé une mauvaise nouvelle en conférence de presse : Roméo Lavia a rechuté.

"Il allait beaucoup mieux en termes de progrès, mais il a eu un petit problème ces derniers jours. On verra bien dans les prochaines heures et on fera des tests pour voir combien de temps il sera absent", a déclaré le T1 des Blues.

Un nouveau coup d'arrêt pour le jeune Diable Rouge, qui n'a pu participer qu'à onze rencontres de Premier League cette saison, dont huit dans la peau d'un titulaire. Lavia joue lorsqu'il est disponible mais ne l'est presque jamais, et ce n'est pas Rudi Garcia que cette nouvelle va réjouir.