"Cela montre que nous avançons" : Jonathan Lardot se satisfait de l'évolution du niveau de l'arbitrage belge

Cette saison, l'arbitrage a déjà suscité de nombreuses critiques. Mais lors de la deuxième journée des play-offs, ça s'est plutôt bien passé.

Chaque semaine, il y a des moments discutables dans le football belge, mais le week-end dernier, les choses se sont plutôt bien passées. Jonathan Lardot, le responsable des arbitres, espère que cela marque un bon signe.

"Bien sûr, nous travaillons dur pour atteindre un bon niveau. Ce fut un week-end positif pour l'arbitrage", a-t-il déclaré lors de la revue hebdomadaire Under Review.

"Lorsque nous voyons les arbitres appliquer ce que nous demandons à l'entraînement, cela montre que nous avançons. Cela prend du temps, mais nous constatons une évolution positive dans l'arbitrage", a-t-il ajouté.

Cependant, deux situations ont été abordées lors de l'Under Review. La première lors de Malines-Dender, où l'arbitre Wesli De Cremer a été appelé à l'écran VAR pour examiner un possible penalty pour une main. Il a choisi de maintenir sa décision de ne pas accorder de penalty, une décision que Lardot a saluée.

De plus, un but a été annulé lors de La Gantoise-Union SG pour Promise David. L'attaquant avait marqué de la tête, mais son but a été refusé. Lardot avait également une opinion claire à ce sujet.