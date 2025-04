"C'est la clé de cette rencontre" : Yannick Ferrera et le RWDM à un pas de la promotion ce vendredi soir

Le RWDM s'apprête à vivre une grande soirée ce vendredi. Les Molenbeekois pourraient être assurés d'être promus dès aujourd'hui.

Après avoir manqué sa première chance d'être officiellement promu en première division suite à un match nul sur le score de 1-1 face au Patro Eisden, le RWDM aura une nouvelle possibilité ce soir. Une victoire à la maison contre Lommel et la promotion pourra être fêtée avec les supporters !

"Nous devons faire abstraction de l'enjeu et nous concentrer sur le jeu. C'est la clé de cette rencontre. Faisons ce que nous savons faire de mieux," souligne Yannick Ferrera en conférence de presse, cité par L'Avenir.

Dans une ambiance qui sera plus que probablement bouillante, le spectacle n'est pas ce qui compte le plus pour le coach : "En début de saison, j'avais dit que nous voulions donner du plaisir aux supporters après la dernière saison difficile. Ce vendredi, je laisserai mon côté romantique du football de côté et ne me plaindrai pas s'il n'y a pas de spectacle mais que la victoire est au bout."

Le président du RWDM, John Textor, qui n'est venu qu'à deux reprises cette saison, sera présent en tribune. Il sera accompagné d'autres membres d'Eagle.

La semaine suivante, ce sera face à l'actuel deuxième au classement que la place pour la promotion pourrait être actée en cas de non-succès ce vendredi soir : "Ce serait magnifique d'aller sur le terrain du deuxième pour jouer le titre. Mais pour l'heure, je veux juste qu'on gagne ce match contre Lommel."