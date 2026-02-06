Coup dur pour l'Union SG : un cadre absent plusieurs semaines

L'Union Saint-Gilloise a donné ce vendredi après-midi des nouvelles de Kjell Scherpen et d'Anan Khalaili, sortis sur blessure ce mercredi face à Charleroi. L'Israélien sera déjà disponible ce week-end, tandis que le Néerlandais sera absent plusieurs semaines.

L'Union Saint-Gilloise affrontait le Sporting de Charleroi au Mambourg ce mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (0-0), mais la rencontre n'a pas été sans séquelles côté saint-gillois.

En première période, Kjell Scherpen a dû céder sa place, tandis qu'en seconde, c'était au tour d'Anan Khalaili. Le milieu droit est carrément sorti sur civière.

Finalement, pour ce dernier, plus de peur que de mal. Il sera déjà de retour ce dimanche pour le match des Bruxellois contre la RAAL La Louvière, comme le précise l'Union Saint-Gilloise : "Anan ne souffre d’aucune séquelle après le contact qu’il a subi et sera disponible pour dimanche."

Kjell Scherpen absent plusieurs semaines

En ce qui concerne Kjell Scherpen, il faudra patienter pour le revoir à l'œuvre. Il va manquer plusieurs semaines de compétition. "Kjell a contracté une blessure musculaire et sera indisponible pendant plusieurs semaines", a indiqué le club bruxellois.



"Comme toujours, notre groupe a la force nécessaire pour faire face à cette situation", a conclu l'Union Saint-Gilloise dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux.