Un ancien adjoint d'Anderlecht sur la liste restreinte des Mauves pour devenir entraîneur

Plusieurs entraîneurs figurent sur la liste restreinte du Sporting d'Anderlecht. Parmi eux, Maarten Martens mais aussi un autre Belge, Mohamed Ouahbi.

Qui remplacera véritablement Besnik Hasi au Sporting d'Anderlecht ? C'est la grande question à laquelle on n'a toujours pas de réponses. Si plusieurs noms circulent dans la presse, c'est pour le moment toujours bien Edward Still qui assure l'intérim.

Le coach a d'ailleurs mal démarré son aventure en tant que T1 puisqu'Anderlecht s'est incliné face à l'Antwerp en demi-finale aller de la Coupe de Belgique ce jeudi soir (0-1). Un but sur corner de Vincent Janssen inscrit à la 45+1e permettra au Great Old de recevoir les Mauves au Bosuil avec un avantage d'un but.

En coulisses, Anderlecht semble toujours s'activer à la recherche d'un nouvel entraîneur. Ce vendredi, un nouveau nom est apparu. C'est celui de Mohamed Ouahbi, récemment nommé par la fédération marocaine de football pour préparer les JO de Los Angeles 2028 avec les U23.

Champion du monde U20 avec le Maroc

Ce dernier est également bien connu au Maroc puisqu'il a aussi remporté la Coupe du monde U20 en tant que T1 avec les jeunes Marocains en octobre dernier. Le coach belge n'a par contre jamais entraîné d'équipe première.

Lire aussi… 🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois›

Il connaît cependant très bien le club bruxellois puisqu'il a déjà été adjoint (2015-2016) et entraîneur des jeunes (2004-2015 et 2016-2021). Lui et Maarten Martens ont déjà eu des premiers contacts avec Anderlecht selon Sacha Tavolieri, mais reste à voir ce qu'il en adviendra.