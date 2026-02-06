"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico

En conférence de presse, Vincent Euvrard a avoué avoir été impressionné par la prestation de Josué Homawoo contre Anderlecht. Le défenseur central togolais a livré un match très solide, qui demande confirmation.

Face au Sporting d'Anderlecht le week-end dernier, Vincent Euvrard a pu enregistrer plusieurs retours précieux dans son effectif. Parmi eux, celui de Josué Homawoo, qui a bien digéré ce Clasico et qui pourra enchaîner sur la pelouse du Club de Bruges.

Absent depuis près de deux mois, le défenseur central togolais sera un vrai renfort pour les Rouches dans les dernières journées de la phase classique, tant il a été omniprésent le week-end dernier.

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Vincent Euvrard a avoué ne pas s'être attendu à ce que son défenseur affiche aussi vite une si belle forme. Le T1 des Rouches s'attendait à un coup de mou à partir de l'heure de jeu, qui n'est jamais venu.

Josué Homawoo a impressionné Vincent Euvrard contre Anderlecht

"Pour moi, il a été monstrueux. C'est un bon mot en français qu'on m'a appris. Il a gagné presque tous ses duels, et pour un attaquant, ça fait peur. Est-ce qu'on attendait ça de sa part ? Oui et non", a lancé Vincent Euvrard, avant de poursuivre.



"Au Cercle, il avait déjà joué un très bon match. Mais son dernier match était le 12 décembre, donc pour ne pas avoir joué depuis aussi longtemps, entrer dans un tel match et tenir le coup jusqu'à la 90e, ce n'était pas attendu. Je pensais qu'il allait beaucoup plus baisser en intensité à partir de la 60e minute, mais c'est très bien de sa part", a-t-il conclu.