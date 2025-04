Kevin De Bruyne méritait mieux : Manchester City a raté l'occasion d'en faire son Modric

Kevin De Bruyne a encore réalisé un très bon match face à Aston Villa ce mercredi. Son attitude, surtout, a été remarquée par les supporters : KDB a Manchester City dans le coeur.

Kevin De Bruyne a encore battu un record ce mercredi : face à Aston Villa, le Belge a créé 6 occasions de but, pour la 60e fois de sa carrière. Un chiffre qui peut sembler abstrait mais qui, en tout état de cause, place De Bruyne sur le toit de la Premier League : aucun joueur, depuis que Opta collecte ces statistiques, n'a créé aussi souvent 5 occasions ou plus par match.

Un KDB "vintage", donc, qui a tenté du mieux qu'il pouvait de sortir Manchester City d'une nouvelle situation compliquée. Jusqu'à la délivrance en toute fin de match, sur une accélération de Jérémy Doku, et sa sortie sous une ovation bien méritée.

Lors de sa sortie, De Bruyne a d'ailleurs marqué les esprits : plutôt que d'aller s'asseoir et prendre un repos bien mérité, il est resté en bord de terrain, visiblement impatient que le coup de sifflet final tombe. Une preuve de plus de son amour pour City, aux yeux des supporters.

Luka Modric avait pourtant donné l'exemple

Depuis des mois, on pensait que De Bruyne avait pris sa décision : fatigué sur le plan physique comme moral, il allait annoncer son départ pour des cieux plus cléments, pour une dernière pige lucrative ou non mais en famille et où le calendrier serait moins chargé.

Surprise après l'annonce, prévisible, de son départ en fin de saison : KDB n'avait en réalité... pas envie de partir. Manchester City, pour le dire de façon familière, la lui a faite à l'envers : aucune discussion, aucune main tendue, aucune proposition sérieuse. Lui estimait qu'il pouvait encore prester à un bon niveau, et il le prouve encore par intermittences.

La saison prochaine, De Bruyne aurait probablement encore dû baisser d'un cran dans la hiérarchie mancunienne, optant pour un rôle de mentor et de joueur d'expérience amenant sa qualité dans certains matchs et pas d'autres. Luka Modric, au Real Madrid, est encore actif à l'âge de ... 39 ans. On ne pense pas être bien loin de la réalité en estimant que les deux joueurs évoluent dans des sphères footballistiques comparables. De Bruyne aurait pu - aurait dû ? - être le Modric de Manchester City. Il n'en sera rien, et c'est bien triste...