Mile Svilar reçoit une proposition de contrat XXL à la Roma !

Mile Svilar pourrait voir son salaire à la Roma triplé ! Le gardien aurait reçu une proposition pour rester en contrat avec l'équipe italienne jusqu'en 2029.

Depuis plus d'un an maintenant, Mile Svilar sait qu'il ne pourra jamais jouer pour la Belgique. "Nous avons consulté notre département juridique. Nous ne pouvons pas appeler Mile, parce qu’il ne peut pas repasser de la Serbie à la Belgique et changer encore de fédération. C’est dommage, mais c’est désormais clair pour nous", confiait Domenico Tedesco en conférence de presse.

Aujourd'hui, le natif d'Anvers continue malgré tout d'enchaîner les grandes prestations avec la Roma. Il est un acteur majeur des points pris par le club italien en championnat cette saison.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, le gardien pourrait déjà voir son contrat prolongé prochainement. Selon le Corriere dello Sport, le directeur sportif de l'équipe italienne, Florent Ghisolfi, lui aurait proposé d'étendre son contrat jusqu'en 2029. Son salaire se verrait triplé, passant de 1 million d'euros à 3 millions. À cela pourraient s'ajouter des bonus liés aux performances de l'équipe qui pourraient le faire arriver à 4 millions annuels.

Quelque chose coince

Le point qui ferait traîner les choses serait la clause de départ. L'entourage du joueur voudrait avoir la possibilité d'avoir une potentielle porte de sortie en cas de proposition d'un cador européen.

Le joueur formé à Anderlecht devrait donc prochainement prendre une décision importante quant à une potentielle prolongation. Svilar est également pour le moment concentré sur la Serie A avec la Roma, qui est actuellement 6e, mais à seulement trois points du top 4.