"L'un des meilleurs à son poste" : Romeo Lavia fait sensation pour son grand retour avec Chelsea

Romeo Lavia a fait forte impression pour son grand retour avec Chelsea. Entre émotion et détermination, le jeune milieu belge veut désormais jouer un rôle clé dans la fin de saison des Blues.

Romeo Lavia a enfin retrouvé du temps de jeu sous les couleurs de Chelsea. Hier, il était titularisé pour la première fois depuis plusieurs mois. La dernière apparition de Lavia remontait au 16 mars, où il était entré en cours de match. Ce retour tant attendu marque une étape importante pour le jeune milieu de terrain belge, qui a passé près de quatre mois à l'infirmerie cette saison.

À l'issue de la rencontre, Lavia n'a pas caché son émotion : "C'était génial d'être de retour, surtout devant mon public. Je me sentais bien aujourd'hui et je m'étais bien préparé pour mon retour." a-t-il déclaré sur Sky Sports. Il a également évoqué la difficulté de cette longue absence : "C'était incroyablement difficile à regarder, c'était comme enfermer un lion dans une cage. J'attendais ça depuis longtemps et j'en suis très heureux."

Son entraîneur, Enzo Maresca, a lui aussi salué le retour de son joueur avec enthousiasme. "Quand il est en forme, il est l'un des meilleurs à son poste. Il est très bon en défense, en attaque, en percée, en passes décisives… C’est incroyable." a-t-il affirmé. "Il est tellement bon, j’espère qu’on pourra compter sur lui jusqu’à la fin de la saison." a-t-il ajouté.

Chelsea, toujours en quête d'une place européenne, pourra s'appuyer sur le profil complet de Lavia pour renforcer son entrejeu. Sa capacité à casser les lignes, à récupérer les ballons et à accélérer le jeu sera un atout majeur dans une fin de saison qui s’annonce intense.

Pour Lavia, ce match représente bien plus qu'une simple titularisation : c’est un nouveau départ. Revanchard et ambitieux, il semble désormais prêt à enchaîner et à démontrer tout son potentiel sous les couleurs des Blues.