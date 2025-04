Quand Will Still se voit forcé d'écarter un pion important : "Il s'exclut tout seul"

Au Racing Lens, on regrette l'attitude de M'bala Nzola, attaquant prêté par la Fiorentina et qui s'est déjà montré important. Mais Will Still ne peut pas passer outre certains écarts.

À deux reprises ces dernières semaines, l'attaquant angolais M'bala Nzola (28 ans) a été écarté du noyau A du Racing Lens par Will Still. Une décision qu'on imagine difficile à prendre, car Nzola, prêté par la Fiorentina, a déjà inscrit 6 buts cette saison. Le coach belge a expliqué cette mise à l'écart dans L'Equipe : "La première fois que je l’ai sorti du groupe, c’est parce que sur une grosse partie de la saison, il y a eu des retards. Je lui ai expliqué que ça pouvait passer une fois, deux fois, mais au bout de la troisième, ça devenait compliqué de l’expliquer aux autres". Nzola ne respecterait donc pas les règles en vigueur au sein du club, estime Still. "J'essaie de le protéger mais à un moment, il s'élimine tout seul. Il dit qu'il essaie de se réveiller à telle heure, qu'il n'y arrive pas, qu'il a du mal". La seconde fois où Nzola a été écarté, cependant, n'avait plus rien à voir avec des retards mais avec un manque d'implication à l'entraînement : "J'ai été très transparent. C'était très concret, on lui a montré ses stats", relate Still, qui souligne cependant que M'bala Nzola ne pose aucun souci dans le vestiaire. "Il est sur sa planète. Il ne posera jamais aucun problème dans le vestiaire, mais voilà, il est dans son truc", résume l'entraîneur du Racing Lens, bien embêté par cette situation.





