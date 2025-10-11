"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany
Arrivé au Bayern cet été, le jeune milieu de 20 ans Tom Bischof semble déjà bien s'intégrer au sein du club bavarois. Lui non plus n'est pas insensible à la façon d'entraîner de Vincent Kompany.

Un coach comme lui il y en a peu selon Tom Bischof : "J’ai rarement vu un entraîneur qui maîtrise autant son équipe tout en apportant autant de plaisir aux entraînements et au groupe. Les trois premières semaines étaient complètement folles."

"Il me disait quelque chose à propos de quasiment chaque action. Je me disais presque : 'S’il te plaît, ça suffit.' J’étais agacé, mais avec le recul, je dois dire que ça m’a énormément aidé."

Je pense sans cesse à ses mots dans mes actions

Ses mots ont impacté plus que jamais sa façon de jouer, comme il l’explique au micro de ran Sport : "Je pense sans cesse à ses mots dans mes actions : 'Reviens en défense, reste toujours dans le rythme !' Il me l’a tellement répété que c’est gravé dans ma tête pour toujours."

En ce début d’exercice, l’entraîneur belge lui a déjà accordé quelques fois sa confiance en le faisant entrer en jeu. Il a même été titulaire à une reprise en championnat face au Werder Brême le 26 septembre dernier.

Depuis que Tom Bischof est arrivé en Bavière, il a pris part à sept rencontres sur dix possibles, grattant souvent des minutes en fin de match. Les seules fois où il n’est pas monté sur le terrain, c’était en raison d’une opération de l’appendicite.

