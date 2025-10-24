"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

Michy Batshuayi est dans une situation délicate à Francfort. Sur le plan personnel, il cherche également une solution d'urgence pour son chat, qui doit être opéré en urgence.

Michy Batshuayi a beau être cité sur le départ dès cet hiver, sa situation personnelle passe pour l'instant au second plan. Le Diable Rouge cherche en ce moment une solution pour son chat, renversé par une voiture à Francfort.

"Il est dans un état critique et doit être opéré en urgence. Malheureusement, il est trop faible et a besoin d'une transfusion sanguine d'un autre chat pour survivre à l'opération. Je sais que c'est une demande inhabituelle, mais c'est notre seule chance", explique-t-il sur ses réseaux sociaux.

Un donneur recherché en urgence

"Les médecins recherchent un donneur sain pour lui sauver la vie. Il ne s'agit que d'une petite quantité de sang. Le prélèvement est totalement sûr pour le donneur et est réalisé par des vétérinaires professionnels", poursuit Batshuayi.

L'appel est donc lancé : "Si vous habitez à Francfort (ou dans les environs) et que vous avez un chat en bonne santé, vous pourriez littéralement lui sauver la vie. L’opération est prévue très prochainement, donc chaque minute compte".

L'occasion de rappeler que derrière chaque joueur professionnel, se cache un être humain avec ses sensibilités et ses galères du quotidien. Voir son chat reprendre du poil de la bête pourrait ainsi aider Batshuayi à retrouver son instinct de félin dans le rectangle adverse.